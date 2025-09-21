Dövizler / TVGNW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TVGNW: Tevogen Bio Holdings Inc - Warrant
0.0587 USD 0.0014 (2.44%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TVGNW fiyatı bugün 2.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0500 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0600 aralığında işlem gördü.
Tevogen Bio Holdings Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.0500 0.0600
Yıllık aralık
0.0104 0.1499
- Önceki kapanış
- 0.0573
- Açılış
- 0.0500
- Satış
- 0.0587
- Alış
- 0.0617
- Düşük
- 0.0500
- Yüksek
- 0.0600
- Hacim
- 51
- Günlük değişim
- 2.44%
- Aylık değişim
- 14.87%
- 6 aylık değişim
- 34.63%
- Yıllık değişim
- 226.11%
21 Eylül, Pazar