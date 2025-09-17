Валюты / TVGNW
TVGNW: Tevogen Bio Holdings Inc - Warrant
0.0573 USD 0.0033 (5.45%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TVGNW за сегодня изменился на -5.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0572, а максимальная — 0.0586.
Следите за динамикой Tevogen Bio Holdings Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.0572 0.0586
Годовой диапазон
0.0104 0.1499
- Предыдущее закрытие
- 0.0606
- Open
- 0.0572
- Bid
- 0.0573
- Ask
- 0.0603
- Low
- 0.0572
- High
- 0.0586
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -5.45%
- Месячное изменение
- 12.13%
- 6-месячное изменение
- 31.42%
- Годовое изменение
- 218.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.