TVGNW: Tevogen Bio Holdings Inc - Warrant
0.0587 USD 0.0014 (2.44%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TVGNW ha avuto una variazione del 2.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0500 e ad un massimo di 0.0600.
Segui le dinamiche di Tevogen Bio Holdings Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0500 0.0600
Intervallo Annuale
0.0104 0.1499
- Chiusura Precedente
- 0.0573
- Apertura
- 0.0500
- Bid
- 0.0587
- Ask
- 0.0617
- Minimo
- 0.0500
- Massimo
- 0.0600
- Volume
- 51
- Variazione giornaliera
- 2.44%
- Variazione Mensile
- 14.87%
- Variazione Semestrale
- 34.63%
- Variazione Annuale
- 226.11%
21 settembre, domenica