TVGNW: Tevogen Bio Holdings Inc - Warrant

0.0587 USD 0.0014 (2.44%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TVGNW ha avuto una variazione del 2.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0500 e ad un massimo di 0.0600.

Segui le dinamiche di Tevogen Bio Holdings Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0500 0.0600
Intervallo Annuale
0.0104 0.1499
Chiusura Precedente
0.0573
Apertura
0.0500
Bid
0.0587
Ask
0.0617
Minimo
0.0500
Massimo
0.0600
Volume
51
Variazione giornaliera
2.44%
Variazione Mensile
14.87%
Variazione Semestrale
34.63%
Variazione Annuale
226.11%
21 settembre, domenica