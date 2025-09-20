CotationsSections
Devises / TVGNW
Retour à Actions

TVGNW: Tevogen Bio Holdings Inc - Warrant

0.0587 USD 0.0014 (2.44%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TVGNW a changé de 2.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0500 et à un maximum de 0.0600.

Suivez la dynamique Tevogen Bio Holdings Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.0500 0.0600
Range Annuel
0.0104 0.1499
Clôture Précédente
0.0573
Ouverture
0.0500
Bid
0.0587
Ask
0.0617
Plus Bas
0.0500
Plus Haut
0.0600
Volume
51
Changement quotidien
2.44%
Changement Mensuel
14.87%
Changement à 6 Mois
34.63%
Changement Annuel
226.11%
20 septembre, samedi