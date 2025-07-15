FiyatlarBölümler
Dövizler / TSSI
TSSI: TSS INC

15.91 USD 0.73 (4.81%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TSSI fiyatı bugün 4.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.02 ve Yüksek fiyatı olarak 16.08 aralığında işlem gördü.

TSS INC hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
15.02 16.08
Yıllık aralık
5.63 31.94
Önceki kapanış
15.18
Açılış
15.40
Satış
15.91
Alış
16.21
Düşük
15.02
Yüksek
16.08
Hacim
4.539 K
Günlük değişim
4.81%
Aylık değişim
20.44%
6 aylık değişim
106.36%
Yıllık değişim
35.06%
21 Eylül, Pazar