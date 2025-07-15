КотировкиРазделы
Валюты / TSSI
Назад в Рынок акций США

TSSI: TSS INC

14.40 USD 1.60 (10.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TSSI за сегодня изменился на -10.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.39, а максимальная — 16.00.

Следите за динамикой TSS INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости TSSI

Дневной диапазон
14.39 16.00
Годовой диапазон
5.63 31.94
Предыдущее закрытие
16.00
Open
16.00
Bid
14.40
Ask
14.70
Low
14.39
High
16.00
Объем
4.835 K
Дневное изменение
-10.00%
Месячное изменение
9.01%
6-месячное изменение
86.77%
Годовое изменение
22.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.