Dövizler / TLSA
TLSA: Tiziana Life Sciences Ltd
1.82 USD 0.04 (2.25%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TLSA fiyatı bugün 2.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.75 ve Yüksek fiyatı olarak 1.87 aralığında işlem gördü.
Tiziana Life Sciences Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TLSA haberleri
- Tiziana Life Sciences CEO buys 14,848 shares at $1.65 per share
- Tiziana Life Sciences stock initiated with Buy rating at Lucid Capital Markets
- 5 Stocks I'm Buying As The 'Big Beautiful Bill' Pushes The Market To New Highs
- BlackRock Stock (BLK) Gets a Boost from Its New Texas ETF - TipRanks.com
- Tiziana: Scope Of Foralumab Goes Beyond That Of Multiple Sclerosis Targeting (NASDAQ:TLSA)
- Journal of Clinical Nuclear Medicine Publishes Results of Tiziana’s Nasal Foralumab in Study Treating Moderate Alzheimer’s Disease
- 11 U.S. Stocks Are At China's Mercy — You Likely Own Some Of Them
- Tiziana: Foralumab Drug Development Presses On With Additional EAP Enrollment
Günlük aralık
1.75 1.87
Yıllık aralık
0.63 2.60
- Önceki kapanış
- 1.78
- Açılış
- 1.80
- Satış
- 1.82
- Alış
- 2.12
- Düşük
- 1.75
- Yüksek
- 1.87
- Hacim
- 463
- Günlük değişim
- 2.25%
- Aylık değişim
- 2.25%
- 6 aylık değişim
- 68.52%
- Yıllık değişim
- 68.52%
21 Eylül, Pazar