TLSA: Tiziana Life Sciences Ltd
1.67 USD 0.03 (1.76%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TLSA за сегодня изменился на -1.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.65, а максимальная — 1.77.
Следите за динамикой Tiziana Life Sciences Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TLSA
Дневной диапазон
1.65 1.77
Годовой диапазон
0.63 2.60
- Предыдущее закрытие
- 1.70
- Open
- 1.71
- Bid
- 1.67
- Ask
- 1.97
- Low
- 1.65
- High
- 1.77
- Объем
- 506
- Дневное изменение
- -1.76%
- Месячное изменение
- -6.18%
- 6-месячное изменение
- 54.63%
- Годовое изменение
- 54.63%
