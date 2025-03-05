Devises / TLSA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TLSA: Tiziana Life Sciences Ltd
1.82 USD 0.04 (2.25%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TLSA a changé de 2.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.75 et à un maximum de 1.87.
Suivez la dynamique Tiziana Life Sciences Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TLSA Nouvelles
- Tiziana Life Sciences CEO buys 14,848 shares at $1.65 per share
- Tiziana Life Sciences stock initiated with Buy rating at Lucid Capital Markets
- 5 Stocks I'm Buying As The 'Big Beautiful Bill' Pushes The Market To New Highs
- BlackRock Stock (BLK) Gets a Boost from Its New Texas ETF - TipRanks.com
- Tiziana: Scope Of Foralumab Goes Beyond That Of Multiple Sclerosis Targeting (NASDAQ:TLSA)
- Journal of Clinical Nuclear Medicine Publishes Results of Tiziana’s Nasal Foralumab in Study Treating Moderate Alzheimer’s Disease
- 11 U.S. Stocks Are At China's Mercy — You Likely Own Some Of Them
- Tiziana: Foralumab Drug Development Presses On With Additional EAP Enrollment
Range quotidien
1.75 1.87
Range Annuel
0.63 2.60
- Clôture Précédente
- 1.78
- Ouverture
- 1.80
- Bid
- 1.82
- Ask
- 2.12
- Plus Bas
- 1.75
- Plus Haut
- 1.87
- Volume
- 463
- Changement quotidien
- 2.25%
- Changement Mensuel
- 2.25%
- Changement à 6 Mois
- 68.52%
- Changement Annuel
- 68.52%
20 septembre, samedi