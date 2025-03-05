Moedas / TLSA
TLSA: Tiziana Life Sciences Ltd
1.77 USD 0.11 (6.63%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TLSA para hoje mudou para 6.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.66 e o mais alto foi 1.78.
Veja a dinâmica do par de moedas Tiziana Life Sciences Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
1.66 1.78
Faixa anual
0.63 2.60
- Fechamento anterior
- 1.66
- Open
- 1.66
- Bid
- 1.77
- Ask
- 2.07
- Low
- 1.66
- High
- 1.78
- Volume
- 259
- Mudança diária
- 6.63%
- Mudança mensal
- -0.56%
- Mudança de 6 meses
- 63.89%
- Mudança anual
- 63.89%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh