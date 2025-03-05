KurseKategorien
Währungen / TLSA
Zurück zum Aktien

TLSA: Tiziana Life Sciences Ltd

1.84 USD 0.06 (3.37%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TLSA hat sich für heute um 3.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.75 bis zu einem Hoch von 1.87 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tiziana Life Sciences Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TLSA News

Tagesspanne
1.75 1.87
Jahresspanne
0.63 2.60
Vorheriger Schlusskurs
1.78
Eröffnung
1.80
Bid
1.84
Ask
2.14
Tief
1.75
Hoch
1.87
Volumen
371
Tagesänderung
3.37%
Monatsänderung
3.37%
6-Monatsänderung
70.37%
Jahresänderung
70.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K