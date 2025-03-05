Währungen / TLSA
TLSA: Tiziana Life Sciences Ltd
1.84 USD 0.06 (3.37%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TLSA hat sich für heute um 3.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.75 bis zu einem Hoch von 1.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tiziana Life Sciences Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.75 1.87
Jahresspanne
0.63 2.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.78
- Eröffnung
- 1.80
- Bid
- 1.84
- Ask
- 2.14
- Tief
- 1.75
- Hoch
- 1.87
- Volumen
- 371
- Tagesänderung
- 3.37%
- Monatsänderung
- 3.37%
- 6-Monatsänderung
- 70.37%
- Jahresänderung
- 70.37%
