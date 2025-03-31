Dövizler / TLPH
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TLPH: Talphera Inc
0.85 USD 0.09 (9.57%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TLPH fiyatı bugün -9.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.85 ve Yüksek fiyatı olarak 0.92 aralığında işlem gördü.
Talphera Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TLPH haberleri
- CorMedix’in hukuk müdürü Zelnick Kaufman, 670 bin dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- CorMedix stock investment in Talphera adds pipeline optionality, JMP reiterates
- Talphera reaches 25% enrollment in NEPHRO CRRT pivotal trial
- Talphera, Inc. (TLPH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xtant Medical Holdings appoints two new board members as two directors resign
- talphera receives extension to meet nasdaq listing requirements
- Talphera Announces First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Talphera, Inc. (TLPH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
0.85 0.92
Yıllık aralık
0.38 1.20
- Önceki kapanış
- 0.94
- Açılış
- 0.89
- Satış
- 0.85
- Alış
- 1.15
- Düşük
- 0.85
- Yüksek
- 0.92
- Hacim
- 344
- Günlük değişim
- -9.57%
- Aylık değişim
- 54.55%
- 6 aylık değişim
- 57.41%
- Yıllık değişim
- 0.00%
21 Eylül, Pazar