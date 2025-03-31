货币 / TLPH
TLPH: Talphera Inc
0.94 USD 0.04 (4.08%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TLPH汇率已更改-4.08%。当日，交易品种以低点0.93和高点0.96进行交易。
关注Talphera Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TLPH新闻
- Alan Dunton出售价值$131,300的Cormedix股票
- CorMedix stock investment in Talphera adds pipeline optionality, JMP reiterates
- Talphera reaches 25% enrollment in NEPHRO CRRT pivotal trial
- Talphera, Inc. (TLPH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xtant Medical Holdings appoints two new board members as two directors resign
- talphera receives extension to meet nasdaq listing requirements
- Talphera Announces First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Talphera, Inc. (TLPH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
0.93 0.96
年范围
0.38 1.20
- 前一天收盘价
- 0.98
- 开盘价
- 0.94
- 卖价
- 0.94
- 买价
- 1.24
- 最低价
- 0.93
- 最高价
- 0.96
- 交易量
- 103
- 日变化
- -4.08%
- 月变化
- 70.91%
- 6个月变化
- 74.07%
- 年变化
- 10.59%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值