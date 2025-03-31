Währungen / TLPH
TLPH: Talphera Inc
0.90 USD 0.04 (4.26%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TLPH hat sich für heute um -4.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.89 bis zu einem Hoch von 0.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Talphera Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.89 0.92
Jahresspanne
0.38 1.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.94
- Eröffnung
- 0.89
- Bid
- 0.90
- Ask
- 1.20
- Tief
- 0.89
- Hoch
- 0.92
- Volumen
- 170
- Tagesänderung
- -4.26%
- Monatsänderung
- 63.64%
- 6-Monatsänderung
- 66.67%
- Jahresänderung
- 5.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K