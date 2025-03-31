Valute / TLPH
TLPH: Talphera Inc
0.85 USD 0.09 (9.57%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TLPH ha avuto una variazione del -9.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.85 e ad un massimo di 0.92.
Segui le dinamiche di Talphera Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.85 0.92
Intervallo Annuale
0.38 1.20
- Chiusura Precedente
- 0.94
- Apertura
- 0.89
- Bid
- 0.85
- Ask
- 1.15
- Minimo
- 0.85
- Massimo
- 0.92
- Volume
- 344
- Variazione giornaliera
- -9.57%
- Variazione Mensile
- 54.55%
- Variazione Semestrale
- 57.41%
- Variazione Annuale
- 0.00%
21 settembre, domenica