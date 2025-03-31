通貨 / TLPH
TLPH: Talphera Inc
0.94 USD 0.00 (0.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TLPHの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.88の安値と0.96の高値で取引されました。
Talphera Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TLPH News
- CorMedixのCOOハールバート氏、711万ドル相当の株式を売却
- CorMedix stock investment in Talphera adds pipeline optionality, JMP reiterates
- Talphera reaches 25% enrollment in NEPHRO CRRT pivotal trial
- Talphera, Inc. (TLPH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xtant Medical Holdings appoints two new board members as two directors resign
- talphera receives extension to meet nasdaq listing requirements
- Talphera Announces First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Talphera, Inc. (TLPH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
0.88 0.96
1年のレンジ
0.38 1.20
- 以前の終値
- 0.94
- 始値
- 0.95
- 買値
- 0.94
- 買値
- 1.24
- 安値
- 0.88
- 高値
- 0.96
- 出来高
- 177
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 70.91%
- 6ヶ月の変化
- 74.07%
- 1年の変化
- 10.59%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K