TBLAW: Taboola.com Ltd - Warrant

0.0800 USD 0.0100 (14.29%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TBLAW fiyatı bugün 14.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0770 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0800 aralığında işlem gördü.

Taboola.com Ltd - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0770 0.0800
Yıllık aralık
0.0526 0.5500
Önceki kapanış
0.0700
Açılış
0.0800
Satış
0.0800
Alış
0.0830
Düşük
0.0770
Yüksek
0.0800
Hacim
5
Günlük değişim
14.29%
Aylık değişim
-39.16%
6 aylık değişim
-58.78%
Yıllık değişim
-34.64%
21 Eylül, Pazar