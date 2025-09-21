Dövizler / TBLAW
TBLAW: Taboola.com Ltd - Warrant
0.0800 USD 0.0100 (14.29%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TBLAW fiyatı bugün 14.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0770 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0800 aralığında işlem gördü.
Taboola.com Ltd - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.0770 0.0800
Yıllık aralık
0.0526 0.5500
- Önceki kapanış
- 0.0700
- Açılış
- 0.0800
- Satış
- 0.0800
- Alış
- 0.0830
- Düşük
- 0.0770
- Yüksek
- 0.0800
- Hacim
- 5
- Günlük değişim
- 14.29%
- Aylık değişim
- -39.16%
- 6 aylık değişim
- -58.78%
- Yıllık değişim
- -34.64%
21 Eylül, Pazar