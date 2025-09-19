KurseKategorien
TBLAW: Taboola.com Ltd - Warrant

0.0700 USD 0.0005 (0.71%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TBLAW hat sich für heute um -0.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0612 bis zu einem Hoch von 0.0700 gehandelt.

Verfolgen Sie die Taboola.com Ltd - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0612 0.0700
Jahresspanne
0.0526 0.5500
Vorheriger Schlusskurs
0.0705
Eröffnung
0.0612
Bid
0.0700
Ask
0.0730
Tief
0.0612
Hoch
0.0700
Volumen
2
Tagesänderung
-0.71%
Monatsänderung
-46.77%
6-Monatsänderung
-63.94%
Jahresänderung
-42.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K