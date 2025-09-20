CotationsSections
TBLAW: Taboola.com Ltd - Warrant

0.0800 USD 0.0100 (14.29%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TBLAW a changé de 14.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0770 et à un maximum de 0.0800.

Suivez la dynamique Taboola.com Ltd - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0770 0.0800
Range Annuel
0.0526 0.5500
Clôture Précédente
0.0700
Ouverture
0.0800
Bid
0.0800
Ask
0.0830
Plus Bas
0.0770
Plus Haut
0.0800
Volume
5
Changement quotidien
14.29%
Changement Mensuel
-39.16%
Changement à 6 Mois
-58.78%
Changement Annuel
-34.64%
20 septembre, samedi