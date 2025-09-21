QuotazioniSezioni
Valute / TBLAW
Tornare a Azioni

TBLAW: Taboola.com Ltd - Warrant

0.0800 USD 0.0100 (14.29%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TBLAW ha avuto una variazione del 14.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0770 e ad un massimo di 0.0800.

Segui le dinamiche di Taboola.com Ltd - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0770 0.0800
Intervallo Annuale
0.0526 0.5500
Chiusura Precedente
0.0700
Apertura
0.0800
Bid
0.0800
Ask
0.0830
Minimo
0.0770
Massimo
0.0800
Volume
5
Variazione giornaliera
14.29%
Variazione Mensile
-39.16%
Variazione Semestrale
-58.78%
Variazione Annuale
-34.64%
21 settembre, domenica