TBLAW: Taboola.com Ltd - Warrant
0.0800 USD 0.0100 (14.29%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TBLAW ha avuto una variazione del 14.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0770 e ad un massimo di 0.0800.
Segui le dinamiche di Taboola.com Ltd - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0770 0.0800
Intervallo Annuale
0.0526 0.5500
- Chiusura Precedente
- 0.0700
- Apertura
- 0.0800
- Bid
- 0.0800
- Ask
- 0.0830
- Minimo
- 0.0770
- Massimo
- 0.0800
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 14.29%
- Variazione Mensile
- -39.16%
- Variazione Semestrale
- -58.78%
- Variazione Annuale
- -34.64%
21 settembre, domenica