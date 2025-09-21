FiyatlarBölümler
TBHC
TBHC

1.8400 USD 0.0400 (2.13%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TBHC fiyatı bugün -2.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.8200 ve Yüksek fiyatı olarak 1.9712 aralığında işlem gördü.

Günlük aralık
1.8200 1.9712
Yıllık aralık
1.2201 2.4001
Önceki kapanış
1.8800
Açılış
1.8800
Satış
1.8400
Alış
1.8430
Düşük
1.8200
Yüksek
1.9712
Hacim
258
Günlük değişim
-2.13%
Aylık değişim
26.90%
6 aylık değişim
18.71%
Yıllık değişim
18.71%
21 Eylül, Pazar