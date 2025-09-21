Valute / TBHC
TBHC
1.8400 USD 0.0400 (2.13%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TBHC ha avuto una variazione del -2.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.8200 e ad un massimo di 1.9712.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.8200 1.9712
Intervallo Annuale
1.2201 2.4001
- Chiusura Precedente
- 1.8800
- Apertura
- 1.8800
- Bid
- 1.8400
- Ask
- 1.8430
- Minimo
- 1.8200
- Massimo
- 1.9712
- Volume
- 258
- Variazione giornaliera
- -2.13%
- Variazione Mensile
- 26.90%
- Variazione Semestrale
- 18.71%
- Variazione Annuale
- 18.71%
21 settembre, domenica