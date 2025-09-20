CotationsSections
Devises / TBHC
TBHC

1.8400 USD 0.0400 (2.13%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TBHC a changé de -2.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.8200 et à un maximum de 1.9712.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
1.8200 1.9712
Range Annuel
1.2201 2.4001
Clôture Précédente
1.8800
Ouverture
1.8800
Bid
1.8400
Ask
1.8430
Plus Bas
1.8200
Plus Haut
1.9712
Volume
258
Changement quotidien
-2.13%
Changement Mensuel
26.90%
Changement à 6 Mois
18.71%
Changement Annuel
18.71%
20 septembre, samedi