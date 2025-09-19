KurseKategorien
TBHC

1.8300 USD 0.0500 (2.66%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TBHC hat sich für heute um -2.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.8200 bis zu einem Hoch von 1.9712 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
1.8200 1.9712
Jahresspanne
1.2201 2.4001
Vorheriger Schlusskurs
1.8800
Eröffnung
1.8800
Bid
1.8300
Ask
1.8330
Tief
1.8200
Hoch
1.9712
Volumen
188
Tagesänderung
-2.66%
Monatsänderung
26.21%
6-Monatsänderung
18.06%
Jahresänderung
18.06%
