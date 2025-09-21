Dövizler / SWAGW
SWAGW: Stran & Company Inc - Warrant
0.0651 USD 0.0001 (0.15%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SWAGW fiyatı bugün 0.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0651 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0651 aralığında işlem gördü.
Stran & Company Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.0651 0.0651
Yıllık aralık
0.0065 0.1200
- Önceki kapanış
- 0.0650
- Açılış
- 0.0651
- Satış
- 0.0651
- Alış
- 0.0681
- Düşük
- 0.0651
- Yüksek
- 0.0651
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- 0.15%
- Aylık değişim
- 137.59%
- 6 aylık değişim
- 263.69%
- Yıllık değişim
- 148.47%
21 Eylül, Pazar