SWAGW: Stran & Company Inc - Warrant

0.0651 USD 0.0001 (0.15%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SWAGW ha avuto una variazione del 0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0651 e ad un massimo di 0.0651.

Segui le dinamiche di Stran & Company Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0651 0.0651
Intervallo Annuale
0.0065 0.1200
Chiusura Precedente
0.0650
Apertura
0.0651
Bid
0.0651
Ask
0.0681
Minimo
0.0651
Massimo
0.0651
Volume
1
Variazione giornaliera
0.15%
Variazione Mensile
137.59%
Variazione Semestrale
263.69%
Variazione Annuale
148.47%
21 settembre, domenica