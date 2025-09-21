Valute / SWAGW
SWAGW: Stran & Company Inc - Warrant
0.0651 USD 0.0001 (0.15%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SWAGW ha avuto una variazione del 0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0651 e ad un massimo di 0.0651.
Segui le dinamiche di Stran & Company Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0651 0.0651
Intervallo Annuale
0.0065 0.1200
- Chiusura Precedente
- 0.0650
- Apertura
- 0.0651
- Bid
- 0.0651
- Ask
- 0.0681
- Minimo
- 0.0651
- Massimo
- 0.0651
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.15%
- Variazione Mensile
- 137.59%
- Variazione Semestrale
- 263.69%
- Variazione Annuale
- 148.47%
21 settembre, domenica