SWAGW: Stran & Company Inc - Warrant
0.0651 USD 0.0001 (0.15%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SWAGW hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0651 bis zu einem Hoch von 0.0651 gehandelt.
Verfolgen Sie die Stran & Company Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.0651 0.0651
Jahresspanne
0.0065 0.1200
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0650
- Eröffnung
- 0.0651
- Bid
- 0.0651
- Ask
- 0.0681
- Tief
- 0.0651
- Hoch
- 0.0651
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.15%
- Monatsänderung
- 137.59%
- 6-Monatsänderung
- 263.69%
- Jahresänderung
- 148.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K