Devises / SWAGW
SWAGW: Stran & Company Inc - Warrant

0.0651 USD 0.0001 (0.15%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SWAGW a changé de 0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0651 et à un maximum de 0.0651.

Suivez la dynamique Stran & Company Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.0651 0.0651
Range Annuel
0.0065 0.1200
Clôture Précédente
0.0650
Ouverture
0.0651
Bid
0.0651
Ask
0.0681
Plus Bas
0.0651
Plus Haut
0.0651
Volume
1
Changement quotidien
0.15%
Changement Mensuel
137.59%
Changement à 6 Mois
263.69%
Changement Annuel
148.47%
20 septembre, samedi