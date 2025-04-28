FiyatlarBölümler
Dövizler / STRV
STRV: EA Series Trust Strive 500 ETF

43.15 USD 0.23 (0.54%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

STRV fiyatı bugün 0.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 42.90 ve Yüksek fiyatı olarak 43.17 aralığında işlem gördü.

EA Series Trust Strive 500 ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
42.90 43.17
Yıllık aralık
30.88 43.17
Önceki kapanış
42.92
Açılış
42.99
Satış
43.15
Alış
43.45
Düşük
42.90
Yüksek
43.17
Hacim
59
Günlük değişim
0.54%
Aylık değişim
4.76%
6 aylık değişim
20.50%
Yıllık değişim
17.61%
21 Eylül, Pazar