Valute / STRV
STRV: EA Series Trust Strive 500 ETF
43.15 USD 0.23 (0.54%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio STRV ha avuto una variazione del 0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.90 e ad un massimo di 43.17.
Segui le dinamiche di EA Series Trust Strive 500 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
42.90 43.17
Intervallo Annuale
30.88 43.17
- Chiusura Precedente
- 42.92
- Apertura
- 42.99
- Bid
- 43.15
- Ask
- 43.45
- Minimo
- 42.90
- Massimo
- 43.17
- Volume
- 59
- Variazione giornaliera
- 0.54%
- Variazione Mensile
- 4.76%
- Variazione Semestrale
- 20.50%
- Variazione Annuale
- 17.61%
21 settembre, domenica