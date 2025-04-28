QuotazioniSezioni
STRV: EA Series Trust Strive 500 ETF

43.15 USD 0.23 (0.54%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio STRV ha avuto una variazione del 0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.90 e ad un massimo di 43.17.

Segui le dinamiche di EA Series Trust Strive 500 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
42.90 43.17
Intervallo Annuale
30.88 43.17
Chiusura Precedente
42.92
Apertura
42.99
Bid
43.15
Ask
43.45
Minimo
42.90
Massimo
43.17
Volume
59
Variazione giornaliera
0.54%
Variazione Mensile
4.76%
Variazione Semestrale
20.50%
Variazione Annuale
17.61%
21 settembre, domenica