STRV: EA Series Trust Strive 500 ETF

42.92 USD 0.21 (0.49%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

STRVの今日の為替レートは、0.49%変化しました。日中、通貨は1あたり42.84の安値と43.08の高値で取引されました。

EA Series Trust Strive 500 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
42.84 43.08
1年のレンジ
30.88 43.08
以前の終値
42.71
始値
42.90
買値
42.92
買値
43.22
安値
42.84
高値
43.08
出来高
82
1日の変化
0.49%
1ヶ月の変化
4.20%
6ヶ月の変化
19.85%
1年の変化
16.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K