STRV: EA Series Trust Strive 500 ETF

43.09 USD 0.17 (0.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von STRV hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.90 bis zu einem Hoch von 43.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die EA Series Trust Strive 500 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

STRV News

Tagesspanne
42.90 43.10
Jahresspanne
30.88 43.10
Vorheriger Schlusskurs
42.92
Eröffnung
42.99
Bid
43.09
Ask
43.39
Tief
42.90
Hoch
43.10
Volumen
53
Tagesänderung
0.40%
Monatsänderung
4.61%
6-Monatsänderung
20.33%
Jahresänderung
17.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K