STRV: EA Series Trust Strive 500 ETF
43.09 USD 0.17 (0.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STRV hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.90 bis zu einem Hoch von 43.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die EA Series Trust Strive 500 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
STRV News
- Strabag profit soars 58% on record orders and Australia push
- Austria’s Strabag reports record order backlog, confirms 2025 guidance
- Strabag SE posts record earnings in 2024 on strong infrastructure demand
Tagesspanne
42.90 43.10
Jahresspanne
30.88 43.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.92
- Eröffnung
- 42.99
- Bid
- 43.09
- Ask
- 43.39
- Tief
- 42.90
- Hoch
- 43.10
- Volumen
- 53
- Tagesänderung
- 0.40%
- Monatsänderung
- 4.61%
- 6-Monatsänderung
- 20.33%
- Jahresänderung
- 17.44%
