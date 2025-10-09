- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SSEA: STARRY SEA ACQUISITION CORP
SSEA fiyatı bugün 0.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.96 ve Yüksek fiyatı olarak 10.00 aralığında işlem gördü.
STARRY SEA ACQUISITION CORP hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Sıkça sorulan sorular
SSEA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün STARRY SEA ACQUISITION CORP hisse senedi 9.97 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 9.96 - 10.00 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 9.95 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 6 değerine ulaştı. SSEA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
STARRY SEA ACQUISITION CORP hisse senedi temettü ödüyor mu?
STARRY SEA ACQUISITION CORP hisse senedi şu anda 9.97 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.30% ve USD değerlerini izler. SSEA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
SSEA hisse senedi nasıl alınır?
STARRY SEA ACQUISITION CORP hisselerini şu anki 9.97 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 9.97 ve Ask 10.27 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 6 ve günlük değişim oranı -0.30% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SSEA fiyat hareketlerini takip edin.
SSEA hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
STARRY SEA ACQUISITION CORP hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.93 - 10.00 ve mevcut fiyatı 9.97 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 9.97 veya Ask 10.27 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.30% ve 6 aylık değişim oranı -0.30% değerlerini karşılaştırır. SSEA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
STARRY SEA ACQUISITION CORP hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
STARRY SEA ACQUISITION CORP hisse senedi yıllık olarak 10.00 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.93 - 10.00). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 9.95 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak STARRY SEA ACQUISITION CORP performansını takip edin.
STARRY SEA ACQUISITION CORP hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
STARRY SEA ACQUISITION CORP (SSEA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.93 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 9.97 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.93 - 10.00 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SSEA fiyat hareketlerini izleyin.
SSEA hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
STARRY SEA ACQUISITION CORP geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 9.95 ve yıllık değişim oranı -0.30% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 9.95
- Açılış
- 10.00
- Satış
- 9.97
- Alış
- 10.27
- Düşük
- 9.96
- Yüksek
- 10.00
- Hacim
- 6
- Günlük değişim
- 0.20%
- Aylık değişim
- -0.30%
- 6 aylık değişim
- -0.30%
- Yıllık değişim
- -0.30%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 4.734%
- Beklenti
- Önceki
- 4.651%