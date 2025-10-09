- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SSEA: STARRY SEA ACQUISITION CORP
A taxa do SSEA para hoje mudou para 0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.96 e o mais alto foi 10.00.
Veja a dinâmica do par de moedas STARRY SEA ACQUISITION CORP. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SSEA hoje?
Hoje STARRY SEA ACQUISITION CORP (SSEA) está avaliado em 9.97. O instrumento é negociado dentro de 9.96 - 10.00, o fechamento de ontem foi 9.95, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SSEA em tempo real.
As ações de STARRY SEA ACQUISITION CORP pagam dividendos?
Atualmente STARRY SEA ACQUISITION CORP está avaliado em 9.97. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.30% e USD. Monitore os movimentos de SSEA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SSEA?
Você pode comprar ações de STARRY SEA ACQUISITION CORP (SSEA) pelo preço atual 9.97. Ordens geralmente são executadas perto de 9.97 ou 10.27, enquanto 6 e -0.30% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SSEA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SSEA?
Investir em STARRY SEA ACQUISITION CORP envolve considerar a faixa anual 9.93 - 10.00 e o preço atual 9.97. Muitos comparam -0.30% e -0.30% antes de enviar ordens em 9.97 ou 10.27. Estude as mudanças diárias de preço de SSEA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações STARRY SEA ACQUISITION CORP?
O maior preço de STARRY SEA ACQUISITION CORP (SSEA) no último ano foi 10.00. As ações oscilaram bastante dentro de 9.93 - 10.00, e a comparação com 9.95 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de STARRY SEA ACQUISITION CORP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações STARRY SEA ACQUISITION CORP?
O menor preço de STARRY SEA ACQUISITION CORP (SSEA) no ano foi 9.93. A comparação com o preço atual 9.97 e 9.93 - 10.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SSEA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SSEA?
No passado STARRY SEA ACQUISITION CORP passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 9.95 e -0.30% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 9.95
- Open
- 10.00
- Bid
- 9.97
- Ask
- 10.27
- Low
- 9.96
- High
- 10.00
- Volume
- 6
- Mudança diária
- 0.20%
- Mudança mensal
- -0.30%
- Mudança de 6 meses
- -0.30%
- Mudança anual
- -0.30%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 4.734%
- Projeç.
- Prév.
- 4.651%