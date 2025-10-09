クォートセクション
通貨 / SSEA
SSEA: STARRY SEA ACQUISITION CORP

9.97 USD 0.02 (0.20%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SSEAの今日の為替レートは、0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり9.96の安値と10.00の高値で取引されました。

STARRY SEA ACQUISITION CORPダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

SSEA株の現在の価格は？

STARRY SEA ACQUISITION CORPの株価は本日9.97です。9.96 - 10.00内で取引され、前日の終値は9.95、取引量は6に達しました。SSEAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

STARRY SEA ACQUISITION CORPの株は配当を出しますか？

STARRY SEA ACQUISITION CORPの現在の価格は9.97です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.30%やUSDにも注目します。SSEAの動きはライブチャートで確認できます。

SSEA株を買う方法は？

STARRY SEA ACQUISITION CORPの株は現在9.97で購入可能です。注文は通常9.97または10.27付近で行われ、6や-0.30%が市場の動きを示します。SSEAの最新情報はライブチャートで確認できます。

SSEA株に投資する方法は？

STARRY SEA ACQUISITION CORPへの投資では、年間の値幅9.93 - 10.00と現在の9.97を考慮します。注文は多くの場合9.97や10.27で行われる前に、-0.30%や-0.30%と比較されます。SSEAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

STARRY SEA ACQUISITION CORPの株の最高値は？

STARRY SEA ACQUISITION CORPの過去1年の最高値は10.00でした。9.93 - 10.00内で株価は大きく変動し、9.95と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。STARRY SEA ACQUISITION CORPのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

STARRY SEA ACQUISITION CORPの株の最低値は？

STARRY SEA ACQUISITION CORP(SSEA)の年間最安値は9.93でした。現在の9.97や9.93 - 10.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SSEAの動きはライブチャートで確認できます。

SSEAの株式分割はいつ行われましたか？

STARRY SEA ACQUISITION CORPは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、9.95、-0.30%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
9.96 10.00
1年のレンジ
9.93 10.00
以前の終値
9.95
始値
10.00
買値
9.97
買値
10.27
安値
9.96
高値
10.00
出来高
6
1日の変化
0.20%
1ヶ月の変化
-0.30%
6ヶ月の変化
-0.30%
1年の変化
-0.30%
