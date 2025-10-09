КотировкиРазделы
Валюты / SSEA
Назад в Рынок акций США

SSEA: STARRY SEA ACQUISITION CORP

9.97 USD 0.02 (0.20%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SSEA за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.96, а максимальная — 10.00.

Следите за динамикой STARRY SEA ACQUISITION CORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SSEA сегодня?

STARRY SEA ACQUISITION CORP (SSEA) сегодня оценивается на уровне 9.97. Инструмент торгуется в пределах 9.96 - 10.00, вчерашнее закрытие составило 9.95, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SSEA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям STARRY SEA ACQUISITION CORP?

STARRY SEA ACQUISITION CORP в настоящее время оценивается в 9.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.30% и USD. Отслеживайте движения SSEA на графике в реальном времени.

Как купить акции SSEA?

Вы можете купить акции STARRY SEA ACQUISITION CORP (SSEA) по текущей цене 9.97. Ордера обычно размещаются около 9.97 или 10.27, тогда как 6 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SSEA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SSEA?

Инвестирование в STARRY SEA ACQUISITION CORP предполагает учет годового диапазона 9.93 - 10.00 и текущей цены 9.97. Многие сравнивают -0.30% и -0.30% перед размещением ордеров на 9.97 или 10.27. Изучайте ежедневные изменения цены SSEA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции STARRY SEA ACQUISITION CORP?

Самая высокая цена STARRY SEA ACQUISITION CORP (SSEA) за последний год составила 10.00. Акции заметно колебались в пределах 9.93 - 10.00, сравнение с 9.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику STARRY SEA ACQUISITION CORP на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции STARRY SEA ACQUISITION CORP?

Самая низкая цена STARRY SEA ACQUISITION CORP (SSEA) за год составила 9.93. Сравнение с текущими 9.97 и 9.93 - 10.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SSEA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SSEA?

В прошлом STARRY SEA ACQUISITION CORP проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.95 и -0.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.96 10.00
Годовой диапазон
9.93 10.00
Предыдущее закрытие
9.95
Open
10.00
Bid
9.97
Ask
10.27
Low
9.96
High
10.00
Объем
6
Дневное изменение
0.20%
Месячное изменение
-0.30%
6-месячное изменение
-0.30%
Годовое изменение
-0.30%
09 октября, четверг
12:30
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:35
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
12:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Отчет по оценкам спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
Акт.
Прог.
Пред.
16:45
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций
Акт.
4.734%
Прог.
Пред.
4.651%
19:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.