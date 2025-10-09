- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SSEA: STARRY SEA ACQUISITION CORP
Курс SSEA за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.96, а максимальная — 10.00.
Следите за динамикой STARRY SEA ACQUISITION CORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SSEA сегодня?
STARRY SEA ACQUISITION CORP (SSEA) сегодня оценивается на уровне 9.97. Инструмент торгуется в пределах 9.96 - 10.00, вчерашнее закрытие составило 9.95, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SSEA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям STARRY SEA ACQUISITION CORP?
STARRY SEA ACQUISITION CORP в настоящее время оценивается в 9.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.30% и USD. Отслеживайте движения SSEA на графике в реальном времени.
Как купить акции SSEA?
Вы можете купить акции STARRY SEA ACQUISITION CORP (SSEA) по текущей цене 9.97. Ордера обычно размещаются около 9.97 или 10.27, тогда как 6 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SSEA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SSEA?
Инвестирование в STARRY SEA ACQUISITION CORP предполагает учет годового диапазона 9.93 - 10.00 и текущей цены 9.97. Многие сравнивают -0.30% и -0.30% перед размещением ордеров на 9.97 или 10.27. Изучайте ежедневные изменения цены SSEA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции STARRY SEA ACQUISITION CORP?
Самая высокая цена STARRY SEA ACQUISITION CORP (SSEA) за последний год составила 10.00. Акции заметно колебались в пределах 9.93 - 10.00, сравнение с 9.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику STARRY SEA ACQUISITION CORP на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции STARRY SEA ACQUISITION CORP?
Самая низкая цена STARRY SEA ACQUISITION CORP (SSEA) за год составила 9.93. Сравнение с текущими 9.97 и 9.93 - 10.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SSEA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SSEA?
В прошлом STARRY SEA ACQUISITION CORP проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.95 и -0.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.95
- Open
- 10.00
- Bid
- 9.97
- Ask
- 10.27
- Low
- 9.96
- High
- 10.00
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- -0.30%
- 6-месячное изменение
- -0.30%
- Годовое изменение
- -0.30%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.734%
- Прог.
- Пред.
- 4.651%