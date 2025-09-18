FiyatlarBölümler
Dövizler / SPXL
SPXL: Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

210.34 USD 2.65 (1.28%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SPXL fiyatı bugün 1.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 207.41 ve Yüksek fiyatı olarak 211.27 aralığında işlem gördü.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
207.41 211.27
Yıllık aralık
87.08 211.27
Önceki kapanış
207.69
Açılış
209.20
Satış
210.34
Alış
210.64
Düşük
207.41
Yüksek
211.27
Hacim
3.766 K
Günlük değişim
1.28%
Aylık değişim
13.00%
6 aylık değişim
51.29%
Yıllık değişim
28.74%
21 Eylül, Pazar