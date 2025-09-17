CotationsSections
SPXL: Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

210.34 USD 2.65 (1.28%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SPXL a changé de 1.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 207.41 et à un maximum de 211.27.

Suivez la dynamique Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
207.41 211.27
Range Annuel
87.08 211.27
Clôture Précédente
207.69
Ouverture
209.20
Bid
210.34
Ask
210.64
Plus Bas
207.41
Plus Haut
211.27
Volume
3.766 K
Changement quotidien
1.28%
Changement Mensuel
13.00%
Changement à 6 Mois
51.29%
Changement Annuel
28.74%
