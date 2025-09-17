クォートセクション
通貨 / SPXL
株に戻る

SPXL: Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

207.69 USD 2.79 (1.36%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SPXLの今日の為替レートは、1.36%変化しました。日中、通貨は1あたり205.76の安値と210.06の高値で取引されました。

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPXL News

1日のレンジ
205.76 210.06
1年のレンジ
87.08 210.06
以前の終値
204.90
始値
207.29
買値
207.69
買値
207.99
安値
205.76
高値
210.06
出来高
3.316 K
1日の変化
1.36%
1ヶ月の変化
11.58%
6ヶ月の変化
49.39%
1年の変化
27.12%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K