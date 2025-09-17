KurseKategorien
SPXL: Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

210.15 USD 2.46 (1.18%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SPXL hat sich für heute um 1.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 207.41 bis zu einem Hoch von 210.29 gehandelt.

Verfolgen Sie die Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
207.41 210.29
Jahresspanne
87.08 210.29
Vorheriger Schlusskurs
207.69
Eröffnung
209.20
Bid
210.15
Ask
210.45
Tief
207.41
Hoch
210.29
Volumen
2.744 K
Tagesänderung
1.18%
Monatsänderung
12.90%
6-Monatsänderung
51.15%
Jahresänderung
28.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K