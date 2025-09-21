Dövizler / SONDW
SONDW: Sonder Holdings Inc - Warrants
0.0110 USD 0.0009 (8.91%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SONDW fiyatı bugün 8.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0091 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0110 aralığında işlem gördü.
Sonder Holdings Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
0.0091 0.0110
Yıllık aralık
0.0049 0.0201
- Önceki kapanış
- 0.0101
- Açılış
- 0.0091
- Satış
- 0.0110
- Alış
- 0.0140
- Düşük
- 0.0091
- Yüksek
- 0.0110
- Hacim
- 6
- Günlük değişim
- 8.91%
- Aylık değişim
- 22.22%
- 6 aylık değişim
- 83.33%
- Yıllık değişim
- 27.91%
21 Eylül, Pazar