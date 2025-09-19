Währungen / SONDW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SONDW: Sonder Holdings Inc - Warrants
0.0099 USD 0.0002 (1.98%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SONDW hat sich für heute um -1.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0091 bis zu einem Hoch von 0.0100 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sonder Holdings Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.0091 0.0100
Jahresspanne
0.0049 0.0201
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0101
- Eröffnung
- 0.0091
- Bid
- 0.0099
- Ask
- 0.0129
- Tief
- 0.0091
- Hoch
- 0.0100
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -1.98%
- Monatsänderung
- 10.00%
- 6-Monatsänderung
- 65.00%
- Jahresänderung
- 15.12%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K