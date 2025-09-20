CotationsSections
Devises / SONDW
Retour à Actions

SONDW: Sonder Holdings Inc - Warrants

0.0110 USD 0.0009 (8.91%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SONDW a changé de 8.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0091 et à un maximum de 0.0110.

Suivez la dynamique Sonder Holdings Inc - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.0091 0.0110
Range Annuel
0.0049 0.0201
Clôture Précédente
0.0101
Ouverture
0.0091
Bid
0.0110
Ask
0.0140
Plus Bas
0.0091
Plus Haut
0.0110
Volume
6
Changement quotidien
8.91%
Changement Mensuel
22.22%
Changement à 6 Mois
83.33%
Changement Annuel
27.91%
20 septembre, samedi