SONDW: Sonder Holdings Inc - Warrants
0.0110 USD 0.0009 (8.91%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SONDW ha avuto una variazione del 8.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0091 e ad un massimo di 0.0110.
Segui le dinamiche di Sonder Holdings Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0091 0.0110
Intervallo Annuale
0.0049 0.0201
- Chiusura Precedente
- 0.0101
- Apertura
- 0.0091
- Bid
- 0.0110
- Ask
- 0.0140
- Minimo
- 0.0091
- Massimo
- 0.0110
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 8.91%
- Variazione Mensile
- 22.22%
- Variazione Semestrale
- 83.33%
- Variazione Annuale
- 27.91%
21 settembre, domenica