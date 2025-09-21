QuotazioniSezioni
SONDW: Sonder Holdings Inc - Warrants

0.0110 USD 0.0009 (8.91%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SONDW ha avuto una variazione del 8.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0091 e ad un massimo di 0.0110.

Segui le dinamiche di Sonder Holdings Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0091 0.0110
Intervallo Annuale
0.0049 0.0201
Chiusura Precedente
0.0101
Apertura
0.0091
Bid
0.0110
Ask
0.0140
Minimo
0.0091
Massimo
0.0110
Volume
6
Variazione giornaliera
8.91%
Variazione Mensile
22.22%
Variazione Semestrale
83.33%
Variazione Annuale
27.91%
21 settembre, domenica