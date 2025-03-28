Dövizler / SNSE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SNSE: Sensei Biotherapeutics Inc
9.00 USD 0.30 (3.23%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SNSE fiyatı bugün -3.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.50 ve Yüksek fiyatı olarak 9.46 aralığında işlem gördü.
Sensei Biotherapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNSE haberleri
- Sensei Biotherapeutics stock price target raised to $30 from $5 at H.C. Wainwright
- Sensei Biotherapeutics to present cancer therapy data at ESMO 2025
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.70%
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Sensei Biotherapeutics announces reverse stock split
- Sensei Biotherapeutics to implement 1-for-20 reverse stock split
- H.C. Wainwright assumes Buy rating on Sensei Biotherapeutics stock
- Sensei Biotherapeutics stockholders approve key proposals
- Sensei Biotherapeutics Reports Favorable Initial Clinical Activity Data For Solnerstotug In Resistant Tumors - Sensei Biotherapeutics (NASDAQ:SNSE)
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
- US Stocks Likely To Open Lower, Analysts Warn 'Prolonged Uncertainty Could Hurt Both US And Global Risk Assets' - Braze (NASDAQ:BRZE), AAR (NYSE:AIR)
Günlük aralık
8.50 9.46
Yıllık aralık
0.25 10.99
- Önceki kapanış
- 9.30
- Açılış
- 9.08
- Satış
- 9.00
- Alış
- 9.30
- Düşük
- 8.50
- Yüksek
- 9.46
- Hacim
- 12
- Günlük değişim
- -3.23%
- Aylık değişim
- 9.76%
- 6 aylık değişim
- 2332.43%
- Yıllık değişim
- 1425.42%
21 Eylül, Pazar