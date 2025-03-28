Moedas / SNSE
SNSE: Sensei Biotherapeutics Inc
8.83 USD 0.17 (1.89%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SNSE para hoje mudou para -1.89%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.78 e o mais alto foi 8.83.
Veja a dinâmica do par de moedas Sensei Biotherapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
8.78 8.83
Faixa anual
0.25 10.99
- Fechamento anterior
- 9.00
- Open
- 8.78
- Bid
- 8.83
- Ask
- 9.13
- Low
- 8.78
- High
- 8.83
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -1.89%
- Mudança mensal
- 7.68%
- Mudança de 6 meses
- 2286.49%
- Mudança anual
- 1396.61%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh