KurseKategorien
Währungen / SNSE
Zurück zum Aktien

SNSE: Sensei Biotherapeutics Inc

9.46 USD 0.16 (1.72%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SNSE hat sich für heute um 1.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.08 bis zu einem Hoch von 9.46 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sensei Biotherapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SNSE News

Tagesspanne
9.08 9.46
Jahresspanne
0.25 10.99
Vorheriger Schlusskurs
9.30
Eröffnung
9.08
Bid
9.46
Ask
9.76
Tief
9.08
Hoch
9.46
Volumen
4
Tagesänderung
1.72%
Monatsänderung
15.37%
6-Monatsänderung
2456.76%
Jahresänderung
1503.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K