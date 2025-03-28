Währungen / SNSE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SNSE: Sensei Biotherapeutics Inc
9.46 USD 0.16 (1.72%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SNSE hat sich für heute um 1.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.08 bis zu einem Hoch von 9.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sensei Biotherapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNSE News
- Sensei Biotherapeutics stock price target raised to $30 from $5 at H.C. Wainwright
- Sensei Biotherapeutics to present cancer therapy data at ESMO 2025
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.70%
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Sensei Biotherapeutics announces reverse stock split
- Sensei Biotherapeutics to implement 1-for-20 reverse stock split
- H.C. Wainwright assumes Buy rating on Sensei Biotherapeutics stock
- Sensei Biotherapeutics stockholders approve key proposals
- Sensei Biotherapeutics Reports Favorable Initial Clinical Activity Data For Solnerstotug In Resistant Tumors - Sensei Biotherapeutics (NASDAQ:SNSE)
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
- US Stocks Likely To Open Lower, Analysts Warn 'Prolonged Uncertainty Could Hurt Both US And Global Risk Assets' - Braze (NASDAQ:BRZE), AAR (NYSE:AIR)
Tagesspanne
9.08 9.46
Jahresspanne
0.25 10.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.30
- Eröffnung
- 9.08
- Bid
- 9.46
- Ask
- 9.76
- Tief
- 9.08
- Hoch
- 9.46
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 1.72%
- Monatsänderung
- 15.37%
- 6-Monatsänderung
- 2456.76%
- Jahresänderung
- 1503.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K