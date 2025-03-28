Валюты / SNSE
SNSE: Sensei Biotherapeutics Inc
8.90 USD 0.12 (1.33%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SNSE за сегодня изменился на -1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.41, а максимальная — 9.46.
Следите за динамикой Sensei Biotherapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SNSE
- Sensei Biotherapeutics stock price target raised to $30 from $5 at H.C. Wainwright
- Sensei Biotherapeutics to present cancer therapy data at ESMO 2025
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.70%
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Sensei Biotherapeutics announces reverse stock split
- Sensei Biotherapeutics to implement 1-for-20 reverse stock split
- H.C. Wainwright assumes Buy rating on Sensei Biotherapeutics stock
- Sensei Biotherapeutics stockholders approve key proposals
- Sensei Biotherapeutics Reports Favorable Initial Clinical Activity Data For Solnerstotug In Resistant Tumors - Sensei Biotherapeutics (NASDAQ:SNSE)
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
- US Stocks Likely To Open Lower, Analysts Warn 'Prolonged Uncertainty Could Hurt Both US And Global Risk Assets' - Braze (NASDAQ:BRZE), AAR (NYSE:AIR)
Дневной диапазон
8.41 9.46
Годовой диапазон
0.25 10.99
- Предыдущее закрытие
- 9.02
- Open
- 9.46
- Bid
- 8.90
- Ask
- 9.20
- Low
- 8.41
- High
- 9.46
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -1.33%
- Месячное изменение
- 8.54%
- 6-месячное изменение
- 2305.41%
- Годовое изменение
- 1408.47%
