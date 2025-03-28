КотировкиРазделы
SNSE: Sensei Biotherapeutics Inc

8.90 USD 0.12 (1.33%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SNSE за сегодня изменился на -1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.41, а максимальная — 9.46.

Следите за динамикой Sensei Biotherapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости SNSE

Дневной диапазон
8.41 9.46
Годовой диапазон
0.25 10.99
Предыдущее закрытие
9.02
Open
9.46
Bid
8.90
Ask
9.20
Low
8.41
High
9.46
Объем
6
Дневное изменение
-1.33%
Месячное изменение
8.54%
6-месячное изменение
2305.41%
Годовое изменение
1408.47%
