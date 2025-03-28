Valute / SNSE
SNSE: Sensei Biotherapeutics Inc
9.00 USD 0.30 (3.23%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SNSE ha avuto una variazione del -3.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.50 e ad un massimo di 9.46.
Segui le dinamiche di Sensei Biotherapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNSE News
Intervallo Giornaliero
8.50 9.46
Intervallo Annuale
0.25 10.99
- Chiusura Precedente
- 9.30
- Apertura
- 9.08
- Bid
- 9.00
- Ask
- 9.30
- Minimo
- 8.50
- Massimo
- 9.46
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- -3.23%
- Variazione Mensile
- 9.76%
- Variazione Semestrale
- 2332.43%
- Variazione Annuale
- 1425.42%
21 settembre, domenica