SNSE: Sensei Biotherapeutics Inc

9.00 USD 0.30 (3.23%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SNSE ha avuto una variazione del -3.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.50 e ad un massimo di 9.46.

Segui le dinamiche di Sensei Biotherapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
8.50 9.46
Intervallo Annuale
0.25 10.99
Chiusura Precedente
9.30
Apertura
9.08
Bid
9.00
Ask
9.30
Minimo
8.50
Massimo
9.46
Volume
12
Variazione giornaliera
-3.23%
Variazione Mensile
9.76%
Variazione Semestrale
2332.43%
Variazione Annuale
1425.42%
