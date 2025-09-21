FiyatlarBölümler
SLDE

14.72 USD 0.10 (0.67%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SLDE fiyatı bugün -0.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.43 ve Yüksek fiyatı olarak 15.07 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
14.43 15.07
Yıllık aralık
12.53 25.90
Önceki kapanış
14.82
Açılış
14.87
Satış
14.72
Alış
15.02
Düşük
14.43
Yüksek
15.07
Hacim
4.850 K
Günlük değişim
-0.67%
Aylık değişim
11.18%
6 aylık değişim
-29.90%
Yıllık değişim
-29.90%
21 Eylül, Pazar