SLDE
14.72 USD 0.10 (0.67%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SLDE fiyatı bugün -0.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.43 ve Yüksek fiyatı olarak 15.07 aralığında işlem gördü.
hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
14.43 15.07
Yıllık aralık
12.53 25.90
- Önceki kapanış
- 14.82
- Açılış
- 14.87
- Satış
- 14.72
- Alış
- 15.02
- Düşük
- 14.43
- Yüksek
- 15.07
- Hacim
- 4.850 K
- Günlük değişim
- -0.67%
- Aylık değişim
- 11.18%
- 6 aylık değişim
- -29.90%
- Yıllık değişim
- -29.90%
21 Eylül, Pazar